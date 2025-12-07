Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Illusione Viola. Altra sconfitta. L'incubo della B".
Corriere dello Sport-Stadio: "Viola del tramonto".
La Gazzetta dello Sport: "Incubo Viola. Insulti e minacce alle mogli dei giocatori".
Tuttosport: "È sprofondo Viola. Minacce via social".
Non è con le parole che si evita la B, piuttosto commissariate la Fiorentina e risparmiateci certe dichiarazioni. A Reggio una squadra tutt'altro che unita, una gara incommentabile mentre Vanoli non lo segue nessunodi Tommaso Loreto
FirenzeViolaFiorentina ultima solitaria, lezione dal Verona. Ora multa o panchina a chi non ragiona di gruppo
Alberto PolverosiSassuolo decisivo. Dalle parole di Dzeko e dalle "lacrime di rabbia", la Fiorentina deve passare ai fatti, ovvero ai risultati. Per girare in quota salvezza servono tre vittorie e tre pareggi. Vanoli ha ragione su Gudmundsson: non deve abbassarsi
Luca CalamaiUndici punti prima della fine del girone d'andata. Cosa chiedo a Vanoli. Idee di mercato: Brescianini, Boga e Sergio Ramos
