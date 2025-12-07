Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Illusione Viola. Altra sconfitta. L'incubo della B".

Corriere dello Sport-Stadio: "Viola del tramonto".

La Gazzetta dello Sport: "Incubo Viola. Insulti e minacce alle mogli dei giocatori".

Tuttosport: "È sprofondo Viola. Minacce via social".