Rigore conteso e tensioni: Gudmundsson risponde a Vanoli e... a se stesso

La Fiorentina cade a Reggio Emilia nonostante il vantaggio iniziale su rigore trasformato da Mandragora, episodio che scatena polemiche e sembra condizionare la squadra. Il contesto: rigore su Parisi, Mandragora prende il pallone nonostante Kean volesse calciarlo, Fagioli e Ranieri intervengono per calmare la situazione. Mandragora segna, Kean si defila e appare nervoso, ricevendo meno palloni. Vanoli spiega la dinamica, indicando Gudmundsson come rigorista designato, mentre il ds Goretti disapprova il “teatrino” e ipotizza possibili sanzioni. Gudmundsson smentisce di aver rifiutato il rigore, sottolineando di non creare conflitti con i compagni. L’islandese ha però precedenti bisticci per rigori con Retegui e Kean, ma in passato queste tensioni si risolvevano e portavano risultati positivi. Ora, con la squadra in difficoltà, emerge la necessità di compattezza, indipendentemente da chi calcia dal dischetto. Questo uno dei pezzi più leggi oggi su Firenzeviola.it.