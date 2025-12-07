FirenzeViola

Fiorentina, il programma di giornata: squadra in campo agli ordini di Vanoli

FirenzeViola.it
Oggi alle 11:48
Redazione FV

Come appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina è già al lavoro al Viola Park dopo la sconfitta rimediata ieri al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Fabio Grosso. I viola, reduci appunto dal 3-1 contro i neroverdi, stanno svolgendo in questi minuti l'allenamento di scarico del giorno dopo agli ordini di Paolo Vanoli. La formazione gigliata dovrà poi iniziare a preparare l'impegno di giovedì in Conference League in casa del Losanna, rituffandosi in una competizione in cui i viola sono reduci da due sconfitte consecutive contro Mainz e AEK Atene.