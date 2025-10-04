Sohm infortunato ma risponderà alla convocazione della Svizzera che lo valuterà

La Fiorentina festeggia i tanti giocatori convocati in Nazionale. Oltre ai sei azzurri tra Nazionale Maggiore (Kean, Nicolussi Caviglia e Piccoli) e Under 21 (Martinelli, Fortini e Ndour), sono convocati nelle rispettive nazionali infatti Gudmundsson, Pongracic, Dzeko, Kospo e Sohm.

Per quanto riguarda quest'ultimo, Sohm in questa settimana non è stato convocato da Pioli sia giovedì per la Conference che anche oggi per la sfida di domani con la Roma, a causa di una fascite plantare, come detto dal tecnico stesso in conferenza stampa. Il centrocampista risponderà ovviamente alla convocazione e sarà poi lo staff medico ellenico a decidere se lasciarlo in ritiro o rimandarlo a Firenze per proseguire le cure del caso.