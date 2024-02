SOGNANDO LA “BEL” ÉPOQUE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La vittoria per 5-1 contro il Frosinone ha ridato alla Fiorentina quell’entusiasmo e quell’autostima che il terribile mese di gennaio aveva portato via. Un successo che ha visto, tra l'altro, anche la prima rete in maglia viola di Andrea Belotti e un Beltran che, grazie ai suoi continui movimenti in fase offensiva, ha aiutato non poco il Gallo e tutto il reparto d’attacco contro i ciociari.

Sembra proprio essere questa la coppia su cui Vincenzo Italiano si affiderà per la seconda parte di stagione. L’ex Roma e l’argentino, infatti, in queste prime due gare in cui si sono ritrovati a giocare insieme hanno collezionato due gol e due traverse: un inizio niente male se si pensa alle difficoltà, in termini di realizzazione degli attaccanti viola, riscontrare nell’ultimo periodo.

I tifosi della Fiorentina, adesso, grazie agli stessi Beltran e Belotti, sognano di vivere una “Bel” Époque, con questa nuova coppia d’attacco che, al momento, si trova a 14 reti realizzate tra campionato ed Europa. Staremo a vedere se già per San Valentino al Dall’Ara i due attaccanti saranno riproposti titolari, ma i primi segnali sono certamente più che positivi.