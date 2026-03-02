Dottor Jekyll o Mr Hyde, quale Viola andrà a Udine? CorFio: "La peggior nemica di se stessa"
Il Corriere Fiorentino definisce la Fiorentina che vedremo stasera come "La scelta tra dottor Jekyll e Mister Hyde". Il quotidiano locale gioca col titolo del celebre romanzo per porsi il dubbio su quale Viola andrà in campo stasera a Udine. Quella bella e vincente di Como o distratta e superficiale vista con lo Jagiellonia? Se il chiede il giornale fiorentino, con la firma di Ernesto Poesio che poi sviluppa così il tema: "Prima che all’avversario, Vanoli farà bene a rivolgere uno sguardo attento al proprio spogliatoio perché, ormai è chiaro, è proprio la Fiorentina la peggior nemica di se stessa. Una squadra un po’ dottor Jekyll e un po’ mister Hyde, testardamente costante nell’essere incostante, così difficile da decifrare da aver mandato in tilt un allenatore esperto come Stefano Pioli e dall’aver tolto il sonno in più di un’occasione all’attuale timoniere Paolo Vanoli.
[...] Per tutto questo è inutile azzardare pronostici per la partita di stasera. Meglio limitarsi ad osservare che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella corsa salvezza. E che con una vittoria i viola si ritroverebbero con tre punti di vantaggio sulla zona rossa. Sarebbe la prima volta dopo mesi e tanto dovrebbe bastare a trascinare gli uomini in viola. Le motivazioni di certo non mancheranno anche all’Udinese che, al di là di una classifica tranquilla, vorrà riscattare la sconfitta per 5-1 subita a Firenze. Fu quella una fiammata dei viola, condizionata dall’espulsione del portiere bianconero dopo pochi minuti. Uno di quei picchi rimasti isolati di questa stagione che hanno illuso che il peggio fosse passato".
