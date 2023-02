SI SALVANO RICKY E NICO, NON I TERZINI. MALE BARAK E AMRABAT

TERRACCIANO - Prima parata su Zirkzee in corner, poi sarebbe miracoloso due volte nell’azione che porta Orsolini a calciare il rigore del vantaggio. Si ripete ancora su Ferguson che colpisce dal dischetto del rigore poi però Posch colpisce da posizione ravvicinata e lui stavolta non è il massimo, 5,5

DODO - Perde Zirkzee, dalla sua parte, nell’occasione che porta Ferguson a colpire da due passi seppure nel primo tempo. Trova più sicurezza col passare dei minuti ma manca in precisione nei traversoni e anche stasera lascia una certa insoddisfazione, 5,5

DAL 37’st TERZIC - S.v.

MILENKOVIC - Sorpreso dall’angolo sul quale il Bologna trova il calcio di rigore è in ritardo anche nell’occasione di Ferguson. Mette invece qualche pezza importante nella ripresa, 6

IGOR - Non un primo tempo semplice, tra le occasioni del Bologna e il giallo rimediato per il fallo su Posch che gli costerà la squalifica domenica contro la Juventus. Italiano non si fida e lo sostituisce, 5,5

Dal 1’st QUARTA - Entra e a freddo perde Posch sul raddoppio del Bologna. Si rifà poco dopo su Orsolini impedendogli di tirare ma l’errore è pesante, 5,5

BIRAGHI - Prima frazione di gioco con Orsolini che gli crea qualche problema e più di un brusìo sui traversoni non precisi. Stessa musica nella ripresa, 5,5

BONAVENTURA - Sbaglia qualcosa in appoggio nella prima mezz’ora. Va un po’ meglio col passare del tempo ma stasera non riesce ad accendere troppo la manovra, 6

Dal 16’st MANDRAGORA - Dovrebbe aggiungere qualità ma non ci riesce, 5,5

AMRABAT - Sull’uno a uno, a metà primo tempo, si complica di molto la vita durante la costruzione dal basso. Prima dell’intervallo aggiunge qualche appoggio sbagliato e nel secondo tempo fatica a fare diga, 5

BARAK - Comincia garantendo profondità ma è suo il pallone perso che porta Zirkzee al primo tiro e soprattutto la mano galeotta che vale il rigore del Bologna. Italiano lo richiama al termine di una prestazione grigia, 5

Dal 16’st CABRAL - Impatto peggiore rispetto alla coppa Italia, con un tiro di molto alto sopra la traversa su sponda di Jovic, 5,5

GONZALEZ - Si vede di testa, sugli sviluppi di un angolo dalla sinistra senza impensierire troppo Skorupski. Ringrazia l’uscita avventurosa di Skorupski trasformando il tiro dal limite in assist. Dopo la rovesciata di Saponara cerca il tapin sotto misura ma Skorupski c’è. Si lamenta per un paio di situazioni dentro l’area di rigore nella ripresa poi ci prova in rovesciata ma debolmente. Non sfigura ma nemmeno punge, 6

JOVIC - Provvidenziale di testa nel deviare sulla traversa la ribattuta di Posch, anche se l’azione è ferma. Cerca di giocare di sponda nel resto del primo tempo ma anche dopo l’ingresso di Cabral resta troppo isolato e al solito fa poco per guadagnarsi gli spazi, 5,5

SAPONARA - Al punto giusto nel momento giusto pareggia il rigore di Orsolini sul tiro-cross di Gonzalez. Da standing ovation (meritata) la rovesciata che rimbalza sulla traversa e anche se nel finale cala è tra i pochi a salvarsi, 6,5

Dal 27’st BREKALO - All’esordio deve prendere le misure, 6

ITALIANO - Confermato il 433 delle ultime partite recupera Amrabat e propone Gonzalez e Saponara ai lati di Jovic. L’approccio alla gara non è male ma quando il Bologna si alza i suoi soffrono e incassano il gol su rigore che Saponara pareggia. Nella ripresa tiene fuori Igor ammonito e inserisce Quarta poi richiama Bonaventura e Barak tornando al 4231 con Mandragora davanti alla difesa e Jovic a supporto di Cabral. Negli ultimi 20 minuti dà spazio anche a Brekalo ma stasera la sua squadra è disordinata e i cambi non aiutano a ritrovare lucidità sulla trequarti, 5,5