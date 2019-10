SI ALZA IL MURO

La terza vittoria consecutiva in campionato da parte della Fiorentina di Montella è stata diversa dalle altre. E' stata sofferta e sudata che alla fine si è conclusa con una vittoria di misura, senza subire reti, soprattutto grazie alla prestazione sopra le righe della difesa. Per distacco e senza dubbio, il migliore in campo nella gara di ieri contro l'Udinese è stato Martin Caceres. Un muro invalicabile. Per il difensore uruguaiano sono volati 7,5 in pagella questa mattina su tutti i quotidiani. Contro l'attacco friulano è stato veramente insuperabile: tempismo, puntualità e solidità in ogni intervento della gara. Imbattuto nelle palle alte, sono tutte sue, andando anche vicino al gol sugli sviluppi di un corner. Ieri ha spazzato via ogni tipo di pericolo.

Il suo acquisto negli ultimi giorni di mercato si è rivelato azzeccato alla massima potenza. Martin si è preso la maglia da titolare contro la Juventus e dalla posizione di terzo centrale di sinistra non si è più mosso. Titolare inamovibile da cinque gare. Il giocatore sta diventando sempre più importante nei meccanismi difensivi. E il suo innesto condito da esperienza e sicurezza sembra aiutare anche i suoi compagni di reparto Pezzella e Milenkovic. Soprattutto ieri, quando l'Udinese ha alzato il ritmo del gioco alla ricerca del pareggio, la difesa ha retto alla grande e nell'unica sbavatura della gara, è stato Dragowski a metterci i guantoni.

Il suo arrivo è stato importantissimo considerando il modulo con cui sta giocando attualmente Vincenzo Montella e con il quale la Fiorentina ha ottenuto 11 punti in 5 partite. Infatti l'Aeroplanino è potuto passare dal 4-3-3 di partenza delle prime due gare di campionato al suo 3-5-2 proprio grazie all'inserimento di Martin Caceres. L'uruguaiano ha permesso al tecnico viola di poter cambiare modulo, cambiando così la rotta e la stagione della Fiorentina che non era iniziata affatto bene. Dall'ultimo posto in classifica, i viola si trovano a ridosso a ridosso della zona Europa. E una piccola fetta di questo successo è giusto che se la prende anche Martin.