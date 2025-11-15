Sgambata mattutina, poi due giorni liberi: il programma della Fiorentina
Sgambata mattutina per la Fiorentina, al lavoro anche in questo sabato di metà novembre, nel pieno della sosta per le Nazionali. La squadra di Vanoli, dopo questi giorni di doppie sedute tra test atletici e di forza, svolgerà un altro allenamento in mattinata al Viola Park, per poi concedersi la domenica e il lunedì liberi per ricaricare le batterie. Da martedì si inizierà poi a pensare al match con la Juventus.
