Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Nazione: "Riconquistare il fortino Franchi"
Corriere dello Sport: "Nicolussi al centro della Viola"
Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina
la Repubblica: "Funaro, missione a Nyon. Il progetto del Franchi sarà presentato alla UEFA"
La Gazzetta dello Sport: "Kean subito"
Corriere Fiorentino: "Parola alla difesa"
Notizie di FV
Vanoli e la linea dura. Non ci saranno sconti per nessuno. Deve riempire di fiducia il “buco nero” del Viola Parkdi Alberto Polverosi
Copertina
Luca CalamaiL'ultimatum a Fagioli e Gud è il grande "gol" di Vanoli. A centrocampo serve uno alla Guendouzi. Ferrari difenda la Fiorentina da attacchi esterni tipo quelli di Rocchi e Gattuso
Tommaso LoretoVanoli guida la ripartenza, un uomo solo al comando senza pensare al mercato. Speriamo lo seguano tutti, squadra e società
Pietro LazzeriniSi riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
