Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Riconquistare il fortino Franchi"

Corriere dello Sport: "Nicolussi al centro della Viola"

Tuttosport: Nessun titolo dedicato alla Fiorentina

la Repubblica"Funaro, missione a Nyon. Il progetto del Franchi sarà presentato alla UEFA"

La Gazzetta dello Sport: "Kean subito"

Corriere Fiorentino"Parola alla difesa"