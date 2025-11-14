Comuzzo e la prestazione con l’Italia U21: sconfitta amara e un solo episodio

vedi letture

Nella partita delle qualificazioni all’Europeo Under 21, l’Italia guidata da Silvio Baldini ha subito una bruciante rimonta contro la Polonia, perdendo 2-1 in trasferta. Tra i titolari azzurri spiccava il nome di Pietro Comuzzo, difensore della Fiorentina, che ha giocato tutta la partita al centro della difesa degli azzurrini.

Durante la partita, Comuzzo ha dimostrato di essere attento e ordinato: ha coperto bene la sua zona, ha protetto il possesso usando il corpo senza commettere falli inutili e ha mostrato una buona capacità di posizionamento. L’unico errore del difensore classe 2005 della Fiorentina è arrivato nel momento in cui la Polonia ha iniziato la rimonta decisiva. Al minuto 84, Faberski scappa in corsa e sembra superare la difesa azzurra: Comuzzo avrebbe potuto intervenire ma, uscendo deciso, è stato saltato nettamente con una “ruleta” dell’avversario che lo ha messo in difficoltà e ha dato il là alla rimonta polacca, conclusa dopo qualche istante. Prosegue dunque il momento non fantastico per il difensore che si è potuto comunque godere oltre 90 minuti con la maglia azzurra.