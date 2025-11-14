Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Nazione: "Strizzacervelli Vanoli: Dodo da riaccendere, Gosens da motivare, la salvezza inizia qui"

Corriere dello Sport: "Gud, la solita storia"

La Repubblica-Firenze"Fiorentina: Vanoli, il modulo non si tocca"

La Gazzetta dello Sport: "Sotto esame: Fagioli e Gudmundsson, un cambio di passo per restare in Viola"

Corriere Fiorentino"Viola senza alibi: il messaggio di Vanoli per Gud e Fagioli e le gerarchie annullate"