SGA-FIO 1-0, Viola sbiadita: primo tempo è del San Gallo

Non parte con chissà quale ritmo San Gallo-Fiorentina, gara che dal calcio d’inizio non vive di grosse emozioni. Fino al decimo minuto, quando una serie di fumogeni lanciati in campo dai tifosi viola non costringe l’arbitro a sospendere la gara per qualche minuto, salvo poi ripartire. E poco dopo, a seguito di una zampata prima e un gol annullato poi a Kouame, è il San Gallo a passare in vantaggio, dopo un errore di Quarta in impostazione da dietro.

Successivamente è ancora la squadra di MaaBen a calciare in porta dalla distanza, con Terracciano che respinge innescando una ripartenza viola che vede Bove andare al tiro da fuori, bocciando il difensore avversario. La partita scorre tutto sommato equilibrata con la Fiorentina che tenta a più riprese di arrivare al tiro, peccando spesso nella finalizzazione. Sgorga così il resto del primo tempo fino al duplice fischio, con le squadre che vanno al riposo sul momentaneo 1-0.