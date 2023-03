SFORTUNA E PREOCCUPAZIONE PER SIRIGU. TENDINE D'ACHILLE KO: ATTESE NOVITÀ

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Doveva essere un momento di festa, ma purtroppo, nell’allenamento congiunto tra Fiorentina e Seravezza (terminato 5-1), l’infortunio al tendine d'Achille di Sirigu lascia molta preoccupazione in casa viola. Riavvolgendo un po’ il nastro, all’incirca, verso la fine del (mini) primo tempo della partitella, dopo un retropassaggio di testa di Ranieri, Sirigu prova ad evitare il corner facendo un allungo sulla linea di fondo campo e si fa male, da solo, al tendine d'Achille. . Immediato l'intervento dei sanitari che hanno provato a curare l’ex Genoa. Trascorso qualche minuto, ll portiere viola non è riuscito a continuare la gara ed stato è portato via, in barella, verso l’ambulanza presente allo stadio. Con quest’ultima non è andato all’ospedale ma si è spostato verso il centro sportivo, dove adesso sta svolgendo gli accertamenti del caso.

Le prime impressioni non sono positive e c'è molta preoccupazione anche tra i 500 tifosi viola presenti allo stadio. Al momento, considerando l’assenza di Sirigu, Cerofolini (in campo nella ripresa) verrà promosso a secondo portiere, e alle sue spalle ci sarà, salvo sorprese, il Primavera classe 2006 Tommaso Martinelli. A Sirigu, in attesa di novità, i più sinceri auguri di una buona guarigione. Con la speranza, dopo le prime due presenze in stagione, che tutto si possa risolvere in tempi brevi.