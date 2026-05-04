FirenzeViola Serie A Women: Roma campione d’Italia. Sassuolo salvo. La Fiorentina vince col Como in casa

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Il resoconto settimanale del campionato femminile di Firenzeviola

L’antipasto della terzultima giornata di Serie A Women ha proposto Roma-Ternana e il derby di Milano all’Arena Civica. Con il 2-0 firmato sulle Fere, grazie alla doppietta di Manuela Giugliano, le giallorosse si laureano per la terza volta nella loro storia campionesse d’Italia. Il derby della madonnina al femminile invece se lo aggiudica l’Inter Women grazie alla rete della maltese Haley Bugeja nel recupero del primo tempo. Nerazzurre che blindano dunque il piazzamento Champions tenendo a distanza la Juventus.

Le bianconere, attese da un match delicato a Cercola, riescono ad avere la meglio, non senza fatica, sul Napoli Femminile grazie ad un goal di Krumbiegel sul finale di gara. Partenopee che prima della rete della tedesca avevano bloccato le juventine sul 2-2 rispondendo colpo sul colpo alla squadra allenata da Max Canzi la cui figura è messa seriamente in discussione. Non è escluso che la Juventus a fine stagione decida di optare per un cambio di guida tecnica.

A Reggio Emilia, il Sassuolo ed il Genoa non vanno oltre lo 0-0. Per la formazione allenata da Colantuono il risultato è più che sufficiente per garantirsi la salvezza matematica. Le grifone si giocheranno la permanenza in A nella prossima giornata contro la Fiorentina. Un pareggio o una sconfitta contro le toscane decreterà la discesa in Serie B Femminile.

Dopo la debacle del turno scorso contro il Sassuolo, la Lazio rimette la testa avanti vincendo in rimonta contro il Parma 1-3. Dopo il vantaggio iniziale delle ducali con Prugna che segna un goal bellissimo, le biancocelesti pareggiano con l’ex viola Monnecchi e poi vanno sopra con le reti di Visentin e Oliviero. Nonostante le voci di mercato che hanno coinvolto la formazione di Lotito negli ultimi giorni, il tecnico Grassadonia ha saputo indirizzare la barra a dritta per chiudere il torneo in maniera dignitosa. Lazio che non aveva a disposizione la talentuosa Clarisse Le Bihan per un problema fisico e la bomber Martina Piemonte fermata dal giudice sportivo per due turni. Il suo rientro è previsto per l’ultima di campionato al Viola Park contro la Fiorentina.

Viola che regola il Como Women 1-0 al termine di una partita esteticamente brutta e molto difficile da interpretare. Per sbloccarla è servita una revisione all’FVS con il direttore di gara che ha decretato un penalty per la formazione gigliata a seguito di un fallo di mano non fischiato dal direttore di gara. Dal dischetto si è presentata Sofie Bredgaard che ha spiazzato Gilardi regalando i tre punti alla Fiorentina. La truppa di Pinones-Arce aggancia così Lazio e Napoli in classifica a trenta punti con la Champions distante cinque lunghezze. Ma la prossima settimana potrebbe arrivare il verdetto che decreterà, sia per le toscane che per le capitoline, il mancato raggiungimento del traguardo europeo a discapito della formazione bianconera.