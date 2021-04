SERIE A, La classifica: i viola ora a +8 sul Cagliari

È bagarre Champions in Serie A dopo le gare delle 15.00 valide per la 29esima giornata. Atalanta, Napoli e Lazio hanno approfittato del passo falso del Milan e hanno ulteriormente accorciato sui rossoneri. La Romasi è invece fatta rimontare due volte dal Sassuolo e non è andata oltre il 2-2.

In coda, sconfitta per due delle ultime tre della classe. Crotone battuto dal Napoli 4-3 nonostante la rimonta fino al 3-3, poi c'è da registrare il pareggio del Parma sul campo del Benevento e la sconfitta del Cagliari in casa contro l'Hellas. Genoa-Fiorentina è finita sul risultato di parità, al gol di Destro ha risposto Vlahovic e la Fiorentina ha raggiunto così i 30 punti in classifica. Ecco risultati e classifica dopo le gare delle 15.

Serie A, 29esima giornata

Milan-Sampdoria 1-1

Atalanta-Udinese 3-2

Benevento-Parma 2-2

Cagliari-Hellas Verona 0-2

Genoa-Fiorentina 1-1

Lazio-Spezia 2-1

Napoli-Crotone 4-3

Sassuolo-Roma 2-2

La classifica

**Inter 65

Milan 60

Atalanta 58

*Napoli 56

**Juventus 55

*Lazio 52

Roma 51

Hellas Verona 41

*Sassuolo 40

Sampdoria 36

*Bologna 34

Udinese 33

Genoa 32

Fiorentina 30

Benevento 30

Spezia 29

**Torino 23

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15

**=Due gare in meno

*=Una gara in meno