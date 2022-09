SEPARATO IN CASA

“Sono preoccupato per la sua situazione. Alla fine è rimasto nel suo club, dove ha molta concorrenza con molti giocatori eccellenti, ma certo è che a novembre, se non gioca, avremo un problema in vista del Mondiale”. Queste le parole pronunciate qualche giorno fa da Czeslaw Michniewicz, ct della nazionale polacca, in merito a Szymon Zurkowski.

E se il problema riguarda direttamente la Polonia in vista di Qatar 2022, la situazione che si sta creando attorno al centrocampista viola (che tra l'altro oggi compie gli anni) non giova senz'altro né a lui né al club gigliato. Ad oggi Zurkowski ha giocato soltanto 19 minuti contro la Cremonese (mettendo a segno l'assist per il gol vittoria di Mandragora) e 11 minuti contro la Juventus. Nei match contro RFS e Hellas Verona si è accomodato in panchina senza entrare in campo, mentre nelle restanti gare non risultava neanche tra i convocati a causa di alcuni problemi fisici.

La concorrenza è certamente folta. Vincenzo Italiano difficilmente rinuncerà a Bonaventura e i vari Barak, Maleh e Duncan godono della stima dell'allenatore per le loro caratteristiche uniche. Non è inoltre un mistero che lo stesso tecnico ex Spezia abbia voluto valutare personalmente Zurkowski durante il ritiro a Moena, a dimostrazione del fatto che sul polacco ci fosse (e ci sia) da lavorare. Inoltre sappiamo, anche grazie alle parole di Paolo Zanetti pronunciate gli ultimi giorni di mercato, che al nazionale polacco sarebbe piaciuto tornare ad Empoli.

Uno scenario che vede dunque da un lato il giocatore sicuramente non felice della situazione che sta vivendo e dall'altro la squadra viola che al momento non ha potuto sfruttare al meglio le sue qualitá già apprezzate lo scorso anno ad Empoli. Da qui la domanda: perchè la scelta è stata quella di tagliare fuori dalla lista Benassi? Probabilmente Italiano non vuole arrendersi e farà di tutto per recuperare il classe '97 e una sua esclusione lo avrebbe messo ancora di più in difficoltà.

Ad onor di cronaca possiamo anche fare riferimento al suo account Instagram, spoglio di Fiorentina, e che riflette la realtà che sta vivendo. Di fatti anche agli occhi esterni quella di Zurkowski appare come una situazione da separato in casa in attesa di un possibile (e sperato) rilancio nei prossimi mesi. In caso contrario inevitabilmente sarà argomento di discussione nel prossimo mercato di gennaio.