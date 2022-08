ZANETTI, Zurkowski? Ci tiene a venire ad Empoli

L'allenatore dell'Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa prima del match di domani contro il Lecce. Tra le domande poste al tecnico ex Venezia c'è anche una in merito a Zurkowski, il quale sembrerebbe vicino a lasciare la Fiorentina proprio in direzione Empoli.

Contento dell'arrivo di Zurkowski?

"Che Zurkowski è fatta me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi e la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore e la mente devono essere tinti d'azzurro, è un giocatore che ci tiene a venire perché si sente questa maglia cucita addosso".

Rispetto alla gara con la Fiorentina qual è lo step ulteriore che si aspetta?

"Il nostro percorso è appena iniziato, abbiamo situazioni di mercato in ballo e potrebbero anche entrare un giocatore per reparto. Ci sono degli aspetti, come quello realizzativo, da migliorare. Abbiamo creato tanto e per questo non sono preoccupato".