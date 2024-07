SENE, Passa in prestito secco al Frosinone in Serie B

Fonte: Luciana Magistrato

Fallou Sene, attaccante della Fiorentina Primavera, è ad un passo dal passaggio in prestito secco al Frosinone. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 2004 - da anni ormai entrato nel settore giovanile viola e in forza all'Under 19 di Galloppa nella passata stagione - si accinge al trasferimento temporaneo in Ciociaria, per il quale ormai siamo ai dettagli finali. Sene ritrova così Filippo Distefano, suo ex compagno a Firenze e con cui adesso si addentrerà nel campionato di Serie B.