Secondo giorno libero per la Fiorentina. Domani la ripresa: il programma

FirenzeViola.it
Oggi alle 09:05
Redazione FV

Secondo giorno di riposo per la Fiorentina. Conclusa sabato la tournée inglese, Stefano Pioli ha concesso alla squadra due giorni di stacco per ricaricare le batterie in vista dello sprint finale dell'estate che porterà alla nuova stagione. Dopo la domenica libera, i viola beneficeranno anche oggi di una intera giornata di riposo prima di riattaccare la spina domani, con la ripresa degli allenamenti fissata per martedì al Viola Park.