SCHIANTATA LA JUVE! VITTORIA INSPERATA MA STRAMERITATA DAI VIOLA

Quando si avvera il sogno di tutti i tifosi viola: vincere contro i gobbi, loro ti regalano una rete con autogol di Alex Sandro e recriminano su un rigore a favore di Bernardeschi non concesso. Una goduria assoluta! 3-0 ai bianconeri e il Natale ha un altro sapore. Grazie ragazzi perché avevamo bisogno di una prestazione così che, per me, da oggi fino alla prossima partita, azzera tutte le delusioni che abbiamo patito. Lo so sono provinciale, sono banale perché una vittoria non può determinare un campionato, ma adesso non me ne frega proprio niente. Sono così fuori di testa che alla fine della gara ho aperto le finestre di casa e urlato un saluto molto poco sportivo ai gobbi, giusto perché un mio vicino è tifoso della Juve e porta tanta, ma tanta sfiga tutte le volte che lo incontro prima di un incontro…oggi non l’ho visto e il risultato è stato magnifico.

Credo che in pochi possano capire cosa prova un fiorentino a battere la Juventus, il senso di appartenenza e di unione fra la città e la squadra è il nostro vanto e “l’odio” calcistico che proviamo nei loro confronti è smisurato per tutti i soprusi patiti e per lo strapotere e la spocchia che li contraddistingue. Non è stato Davide contro Golia perché loro ieri sera non l’hanno proprio vista la palla e poco importa se dopo pochi minuti erano già in 10 in campo. Se Cuadrado è così scorretto da portare via la tibia di Castrovilli, mi pare il minimo che vada subito a fare la doccia. Uno dei nostri ex che hanno fatto bello sfoggio della loro classe insieme a Chiesino, che spasimava per mettersi in mostra ma che ha giustamente rimediato un bel po’ di pedate (bravi ragazzi, così vi voglio!) e si è impappinato sul pallone un paio di volte. Per non parlare di Bernardeschi che, poverino, voleva un rigore ma che si è visto ignorare dall’arbitro e dal VAR.

Ora però spazio ai complimenti ai nostri ragazzi e al Mister. Lo so che i problemi non spariranno con un colpo di spugna o con i 90 minuti dello Stadium ma, come ho anticipato, voglio finire questo maledetto anno, martoriato dalle disgrazie serie, con il sorriso e l’immagine dei nostri ragazzi nello spogliatoio. Mi sembrano anche rimbellocciti! Credo di non riuscire a trovare un man of the match perché hanno giocato tutti bene e con la giusta determinazione, quella grinta che rende orgogliosi noi tifosi. Sono contenta per Vlahovic, che ho spesso tartassato ma che ho anche sostenuto dovesse giocare un filotto di partite per vedere se riusciva a decollare, sono contenta che Caceres abbia trovato la serata giusta per tornare al top e suggellato la prestazione con un gol, sono contenta per Biraghi (quello bravo non il fratello svagato) che ha procurato l’autogol e fatto l’assist per il terzo gol, mi sono piaciuti molto Amrabat e FR7, mi è piaciuto Borja anche quando è uscito incavolato perché voleva stare a lottare coi compagni, mi sono piaciuti tutti via.

Due parole pure per il Mister che ha rispolverato l’impresa del 2-3 del 2008 facendo scoppiare tutti i cuori dei viola. Cesare, che ti si vuole bene tu lo sai, ma questi risultati su quel campo ti collocano di diritto nell’olimpo della storia gigliata. È una serata fantastica anche per zittire i mugugni sul tuo ritorno, di zittire coloro che dicevano che era meglio Iachini, coloro che pensavano in una imbarcata che ci avrebbe purtroppo schiantati. Adesso un Natale sereno, almeno per la nostra passione viola, ce lo meritiamo tutti, e mi auguro che questa vittoria stellare stimoli Commisso a puntellare la squadra per far sì che diventi sereno anche il resto del campionato. Buone feste Fiorentina, buone feste fiorentini!

La Signora in viola