Sassuolo-Fiorentina 3-1, tre gialli nel recupero: lo prendono Ndour, Viti e Mandragora

Sassuolo-Fiorentina 3-1, tre gialli nel recupero: lo prendono Ndour, Viti e MandragoraFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:52Notizie di FV
di Luciana Magistrato

Pairetto arbitra senza tirare fuori tanti cartellini ma mentre il Sassuolo ne rimedia due più un rosso per l'allenatore Grosso, la Fiorentina arrivsa nel recupero senza averne preso uno. E' Ndour a rimediarlo al 93'. Subito dopo Viti fa un entrata dura e viene ammonito, idem per Mandragora che ferma fallosamente Cheddira.