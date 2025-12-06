Sassuolo-Fiorentina 2-1, Primo cambio al 46': entra Ndour per Sohm

La ripresa di Sassuolo-Fiorentina inizia con un cambio nelle fila viola: Vanoli richiama Sohm e inserisce Ndour al suo posto.