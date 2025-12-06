Sassuolo-Fiorentina 1-1, Volpato raggiunge subito il pareggio

Passano pochi minuti dal vantaggio viola che Volpato al 13' perviene al pareggio. Parte dalla destra senza che Parisi riesca a fermarlo mentre Ranieri non riesce ad intercettare se non sfiorando: De Gea beffato proprio dal tocco del compagno.