Sassuolo-Fiorentina 2-1, Muharemovic la ribalta: neroverdi avanti a fine primo tempo

La Fiorentina ha concluso sotto il primo tempo in casa del Sassuolo con il risultato che dopo 45 minuti è di 2-1 per i neroverdi. La squadra di Paolo Vanoli ha approcciato bene il match con la giusta intensità e cattiveria agonistica, trovando il vantaggio dopo 10 minuti su un rigore conquistato al 7' da Parisi per fallo di Muric. Dagli undici metri si è presentato Mandragora che ha trasformato il rigore spiazzando il portiere del Sassuolo.

I neroverdi però, dopo appena 4 minuti, hanno subito trovato il pareggio con un sinistro dal limite di Volpato sul quale De Gea non è stato perfetto, complice anche una piccola deviazione di Ranieri. Dal gol subito in poi la gara anche in termini di occasioni si è spostata a favore dei padroni di casa, che nei minuti di recupero hanno trovato il gol del 2-1 con un colpo di spalla di Muharemovic che ha approfittato della mancata uscita di De Gea su un angolo ha sovrastato Mandragora e ha siglato il gol del vantaggio ribaltando il risultato.