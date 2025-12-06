Sassuolo-Fiorentina 3-1, Kone prende il palo interno e beffa De Gea

Oggi alle 16:24Notizie di FV
di Redazione FV

Al 19' Kone s'invola centralmente e infila De Gea colpendo il palo interno, con il pallone che passa dietro al portiere spagnolo.