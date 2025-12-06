Sassuolo-Fiorentina 0-1, Mandragora segna su rigore, che scippa a Kean. Parisi prende un brutto colpo

Sassuolo-Fiorentina 0-1, Mandragora segna su rigore, che scippa a Kean. Parisi prende un brutto colpo
Oggi alle 15:07Notizie di FV
di Luciana Magistrato

All'8' Muric (ammonito) travolge Parisi che resta a terra per il forte pugno alla testa. Pairetto concede rigore e per fortuna Parisi si rialza velocemente. Sul dischetto c'è un conciliabolo teso ma si prende la responsabilità Mandragora che incrocia di sinistro e segna portando avanti i viola. Moise Kean  non ha gradito lo "scippo" ma capitan Ranieri lo ha portato via dal dischetto per farlo battere al centrocampista.