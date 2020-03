SANZO A FV, Tagliare ingaggi giocatori? No populismi

Salvatore Sanzo, ex campione della scherma oggi presidente del CONI Toscana, nel corso dell'intervista rilasciata ieri a FirenzeViola.it, ha commentato anche l'ipotesi che si sta facendo largo nel mondo del calcio, quella di una decurtazione di parte degli ingaggi percepiti dai calciatori: "Si entra in una sfera complicata, perché quando parliamo dei giocatori pensiamo subito a Ronaldo o Messi, ma esistono anche realtà più piccole per le quali perdere una parte di quei soldi fa tutta la differenza del mondo. Ovvio che tutta questa situazione non dipenda da loro... Non mi piace fare il populista, so che tanti giocatori guadagnano cifre elevate, ma è vero anche che in molti hanno già fatto donazioni. Credo che ci sarà una trattativa: il punto è che mi auguro che, come dice il Governo, una volta finito tutto il lavoro sia garantito".

