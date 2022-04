SAN SIRO, Caos biglietti: ecco la versione del Milan

Dopo le recenti novità riguardo alla situazione relativa alla vendita dei biglietti nel settore ospiti per Milan-Fiorentina, compreso un comunicato congiunto di ACCVC e ATF, è arrivata anche la versione del Milan. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, il club rossonero sostiene che l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive non abbia dato alcun tipo di restrizione per la partita, ma, nonostante questo, come sempre le due società hanno avuto un confronto. In seguito poi l'Osservatorio il 25 aprile ha comunicato ufficialmente che non c'erano restrizioni e solo dopo è iniziata la vendita libera dei 4.100 biglietti per il terzo anello verde, che da tempo è destinato alla tifoseria ospite per intero o in parte, a seconda dell'affluenza. Il Milan evidenzia come abbia parlato 24 ore prima di mettere in vendita libera i biglietti con la Fiorentina, che ha confermato di aver ricevuto le informazioni e di aver parlato con i propri tifosi.

Tutte le regole e le disposizioni sarebbero state rispettate dai rossoneri, anche se ora è normale che ci sia un costante aggiornamento con gli organi preposti e la Fiorentina per garantire la sicurezza dei tifosi di entrambe le squadre, che resta la priorità. Il Milan sottolinea di aver fatto tutto ciò che viene fatto solitamente, ma resta il fatto che viola club e le associazioni non hanno ricevuto i biglietti.