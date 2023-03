SALUTI A UN MARZO CON NUMERI PERFETTI. E SE IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO…

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Siamo al 20 di marzo, e la Fiorentina di Vincenzo Italiano, saluta con un sorriso a quattro denti il mese di marzo, che sul campo, da qui al suo termine, non prevede partite. 19 giorni (non contando oggi) di grandi numeri e di un evidente sacrificio, sotto molti aspetti.

I numeri di marzo

Un mese d’oro, pressoché perfetto: 5 partite giocate e 5 vittorie. Partendo dalla gara contro il Milan, il primo successo contro una big raggiunto quest’anno, nel giorno del ricordo di Davide Astori. Passando dalla Conference League, con la doppia vittoria contro il Sivasspor agli ottavi (1-0 a Firenze, 1-4 in Turchia). Nel mezzo di questo doppio incontro, la vittoria a Cremona con un netto 0-2. Fino ad arrivare alla partita di ieri contro il Lecce, vinta di misura per 1-0. Ricapitolando: 5 vittorie, un quarto di finale europeo raggiunto, 9 punti guadagnati in classifica che hanno riaperto la corsa al settimo posto, 10 gol segnati e 2 subiti.

Un aprile decisivo è alle porte

Aggiungendo a questi buonissimi numeri quelli di metà/fine febbraio, la speranza di vedere una bella Fiorentina in un aprile infuocato, è molta. Nel prossimo mese ci sarà da giocare partite decisive su tutti e tre i fronti, e questa sosta, almeno a livello fisico, può dare molto alla Fiorentina. Sono in programma tre gare a settimana fino alla fine del mese, e come detto anche da mister Italiano nel post partita di ieri, servirà avere il massimo sacrificio da parte di tutta la rosa. Dunque, dopo tante difficoltà, la Fiorentina ritrova il sorriso e saluta marzo con dei grandi numeri. E se il buongiorno si vede dal mattino, tra 10 giorni ci sarà nuovamente da divertirsi.