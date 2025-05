Top Fv Chi salvi tra i viola in Venezia-Fiorentina 2-1?

Amarissima sconfitta in casa del Venezia per la Fiorentina, che si giocava le ultime speranze europee contro la squadra di Di Francesco. Invece al Penzo finisce 2-1 per i lagunari, risultato che condanna i viola al nono posto in campionato. Non è servita a nulla la rete di Mandragora, il triplice fischio premia gli arancioneroverdi. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino, col seguente link:

