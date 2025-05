Venezia-Fiorentina 2-1, si perde tempo per un infortunio, Dodo protesta: ammonito

vedi letture

All'87' gioco fermo per un infortunio di Condè sul quale frana Pablo Mari. Dodo si innervosisce per la perdita di tempo (ma il giocatore si è fatto effettivamente male) e viene ammonito. Condè esce in barella. L'arbitro fa recuperare 7 minuti.