Top FV, chi si salva tra i viola nella sconfitta col Venezia? Vota il nostro sondaggio

Amarissima sconfitta in casa del Venezia per la Fiorentina, che si giocava le ultime speranze europee contro la squadra di Di Francesco. Invece al Penzo finisce 2-1 per i lagunari, condannando i viola al nono posto in campionato. Non è servita a nulla la rete di Mandragora, il triplice fischio premia gli arancioneroverdi. Come al solito, FirenzeViola.it invita i suoi lettori a votare il proprio migliore in campo tra le fila di Palladino, col seguente link:

TOP FV, CHI SI SALVA TRA I VIOLA IN VENEZIA-FIORENTINA?