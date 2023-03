SOSTA E PROBLEMI. SEMIFINALI, FINALI ED EUROPA IN BALLO. APRILE IN VIOLA: COOMING SOON

FirenzeViola.it

Domani il Lecce, partita importantissima per capire il proseguo della Fiorentina in Serie A, poi la sosta. Un periodo, come di consueto di circa due settimane senza partite che alla Viola, in questo momento, serviva molto, anzi, moltissimo. Giorni per staccare la presa da un marzo impegnativo tra campionato e Conference League, ma soprattutto, per ricaricare le energie in vista di un aprile infuocato, dalle mille emozioni, in cui il destino della Fiorentina 22/23 avrà una strada ben tracciata.

L’aprile in viola da brividi

Si comincerà sabato 1 aprile, alle ore 18, a San Siro contro l’Inter. Partita prestigiosa e delle grandi occasioni, che preparerà la Fiorentina al primo, vero, appuntamento da non fallire, del mese: l’andata della semifinale di Coppa Italia a Cremona, in programma mercoledì 5 aprile alle 21. Poi arriverà Pasqua, e la Serie A non si ferma. Appuntamento sabato 8 aprile, alle 14:30 al Franchi contro lo Spezia.

Il primo trittico decisivo

Successivamente, dal lunedì dopo la festività, inizieranno le prime due settimane decisive (campionato e Conference) per Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi. Giovedì 13 aprile, alle 21, l’andata dei quarti contro il Lech Poznan. La settimana dopo, il 20 aprile alle 18:45, il ritorno. Dunque, nel giro di 7 giorni, la Fiorentina saprà se il sogno europeo sarà ancora vivo, con la semifinale e la finale di Praga nelle speranze del mondo viola. Attenzione però al campionato, perché in mezzo a queste due sfide decisive, ce ne sarà un’altra altrettanto importante (orario e giorno da definire, ma comunque nel weekend del 16 aprile) in campionato. Infatti, a Firenze arriverà l’Atalanta di Gasperini, e il riferimento al possibile scontro diretto per l’Europa è inevitabile.

Problemi e il sogno di Roma

Guardando ancora il calendario, nell’ultima parte di aprile, arriveranno i problemi, soprattutto a livello organizzativo. Questo perché la Fiorentina, nel giro di 6 giorni, rischia di fare tre partite: ritorno quarti UECL (20 aprile), Monza in campionato (23 aprile?) e semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Cremonese (in programma il martedì), per sognare in grandissimo e raggiungere, si spera, dopo anni, nuovamente, la finale dell’Olimpico. Una situazione che attende evoluzioni in merito agli orari, con qualche partita che potrebbe essere spostata di un giorno rispetto a quanto prefissata. Si chiude questo incredibile tour de force con la Sampdoria, il 30 aprile, ospite al Franchi in campionato.

Un riepilogo lungo, ma necessario per far chiarezza su quanto la Fiorentina, nel prossimo aprile, dovrà dare tutto quello che ha per tenere ancora vive, speranze e sogni viola.