SALERNITANA-FIORENTINA 0-2, Rivivi il LIVE di FV!

Fonte: Diretta testuale a cura di Andrea Giannattasio

96' - Finisce qui la partita! La Fiorentina torna alla vittoria in campionato superando 2-0 la Salernitana

95' - GOOOOOOL!!! GOOOOOL!!! IKONÉ LA CHIUDE! Contropiede viola con Faraoni, palla a Mandragora che va al tiro: parata di Ochoa e sulla respinta Ikoné fa il bis! 0-2! Partita chiusa!

94' - Penetrazione di Kouame con la palla che viene messa in rimessa laterale dalla Salernitana

90' - Assegnati 5' di recupero all'Arechi

87' - Ultimo cambio per la Fiorentina: dentro Milenkovic e fuori Barak. La Fiorentina passa a 3 in difesa

84' - Altri due cambi per la Salernitana: dentro Zanoli e Simy per Sambia e Basic

81' - La Viola ora prova a gestire il pallone, in virtù del vantaggio acquisito. Dentro Faraoni e Mandragora per Kayode e Duncan

80' - GOOOOOOL!!! FINALMENTE! KOUAME!!! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Cross strepitoro di Ranieri dalla sinistra, testa di Kouame che coglie impreparato Ochoa: 1-0 per la Fiorentina

74' - Che occasine per Kouame, da poco entrato! Azione di Barak per l'ivoriano che parte solo davanti a tutti ma Ochoa è bravo a murargli lo specchio

70' - Due cambi per la Fiorentina: dentro Kouame ed Arthur e fuori Castrovilli e Lopez

68' - Altri cambi per la Salernitana: fuori Candreva per Martegani e Ikwuemesi per Weissman

65' - Insiste la Fiorentina alla caccia del vantaggio: cross dalla destra e Sottil anticipato in angolo

62' - Primo cambio per la Salernitana: esce Pirola, infortunato, ed entra Pellegrino

60' - Giallo per Candreva: fallo su Kayode piuttosto evidente e punizione per la Viola

57' - Occasione per la Salernitana con Pirola che crolla a terra in area viola e chiede il rigore ma non c'è nulla

54' - Ci prova Duncan al limite dell'area al termine di un'azione insistita: palla altissima sopra la traversa

51' - La Fiorentina è ripartita con le stesse imprecisioni che l'avevano caratterizzata nel primo tempo...

47' - Giallo per Ranieri che stende Pierozzi: punizione per la Salernitana con Candreva ma palla troppo lunga che finisce sul fondo

46' - Subito una bella chance per la Fiorentina: bella palla di Castrovilli per Sottil che penetra in area ma spara addosso a Ochoa. Che occasione per andare in gol...

46' - Via al secondo tempo senza cambi! Si riprede dallo 0-0 della prima frazione

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: 0-0 all'Arechi tra Salernitana e Fiorentina. Zero come, di fatto, le emozioni vissute...

44' - Zuffa pazzesca a centrocampo! Basic e Sottil non se le mandano a dire e si accapigliano. Marchetti ammonisce entrambi

42' - Che chance per la Fiorentina! Su un'azione di sfondamento, la palla arriva in area di rigore della Salernitana con Ikoné che a occhi chiusi va al tiro a porta quasi vuota sparando sul fondo. Occasione clamorosa buttata al vento...

39' - Ancora un angolo viola: dopo un batti e ribatti, prova il tiro a giro Ikoné ben parato da Ochoa

38' - Angolo per la Salernitana, la palla che arriva a Basic che va al tiro in porta: era una buona chance ma il tiro è debole e facile preda di Terracciano

35' - Prima occasione da gol per la Fiorentina con Parisi che entra in area dalla sinistra e mette al centro: in area piccola si salva la Salernitana

31' - Punizione per la Fiorentina sulla trequarti, all'interno di una gara che fin qui non ha regalato nessuna emozione

25' - Pierozzi suggerisce in profondità per Sambia, Parisi tocca a lato ed è rimessa per la Salernitana

21' - Bella palla di Castrovilli dalla sinistra per la testa di Sottil che clamorosamente sbagliato a porta vuota: l'azione però era viziata da una posizione di offside

18' - Grande giocata di Basic su Lopez che atterra la mezzala granata: giallo sacrosanto per il francese

15' - Poco ritmo in questi primi quindici minuti di gioco: la gara dell'Arechi sembra una sfida priva di stimoli per entrambe le squdre...

11' - Primo tiro in porta viola, lo fa Ikoné: azione del francese che dalla destra si accentra e prova la conclusione che però è debole e centrale

10' - Fuorigioco fischiato a Tchaouna che si era involato in contropiede sulla sinistra: valutazione corretta

8' - Si fa vedere la Viola con Parisi che va al cross dalla sinistra: para Ochoa a terra

6' - Duello sulla fascia sinistra tra Sottil e Pierozzi: lo vince il terzino di scuola Fiorentina

5' - Fasi di studio nella partita, con la Fiorentina che rispetto alla gara di Conference League di giovedì ha cambiato ben nove elementi in partenza

2' - Si fa vedere subito Castrovilli, abile a duettare sulla trequarti con Lopez. Occhi puntati sulla prova del talento pugliese, che non giocava in Serie A dall'ultima gara dello scorso campionato...

1' - Inizia la partita! La Fiorentina in questo primo tempo attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla tribuna d'onore

0' - Squadre in campo: Salernitana con maglia granata, pantaloni neri e calzettoni granata, Fiorentina con il competo bianco da trasferta. Viene osservato 1' di silenzio in memoria di Mattia Giani, il 25 calciatore del Castelfiorentino morto in settimana per infarto

Orfana di ben cinque pezzi da novanta rimasti a Firenze (Gonzalez, Belotti, Beltran, Bonaventura e Nzola), questo pomeriggio la Fiorentina affronta all'Arechi la Salernitana nel match valido per la 33a giornata del campionato di Serie A. I viola, che sono reduci dai 120' in Conference League contro il Viktoria Plzen e mercoledì prossimo saranno di scena a Bergamo contro l'Atalanta per la semifinale di Coppa Italia, contano di tornare al successo anche in campionato - dove la vittoria manca dal 26 febbraio - per scavalcare il Torino e portarsi a -2 dal Napoli ottavo, ovvero l'ultimo posto che per la prossima stagione darà accesso alle Coppe europee.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

SALERNITANA (4-4-1-1): Ochoa; Pierozzi, Pirola, Fazio, Bradaric; Tchaouna, Legowski, Basic, Salomon; Candreva; Ikwuemesi.

A disposizione: Costil, Alloca, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli, Martegani, Gomis, Sfait, Simy, Weissman, Vignato.

Allenatore: Colantuono.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Lopez; Ikoné, Castrovilli, Sottil; Barak.

A disposizione: Martinelli, Christensen, Dodo, Biraghi, Milenkovic, Faraoni, Biagetti, Arthur, Infantino, Mandragora, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Preti-De Meo.

IV uomo: Perenzoni.

Var: Fabbri.

A.Var: Di Paolo.