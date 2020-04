SALANDIN A FV, Ripresa? Pochi c. sportivi a regola

Per approfondire il tema legato a come il campionato di Serie A potrà ripartire dopo lo stop legato alla diffusione di coronavirus, Firenzeviola.it ha chiesto un parere alla firma di Tuttosport Stefano Salandin. Questa la sua riflessione riguardo alle strutture in italia: "Una delle difficoltà a ripartire in sicurezza è la mancanza di centri sportivi in piena regola, con tutto l'occorrente all'interno. In Italia solo 10 lo hanno quindi è una necessità fare centri sportivi nuovi oltre che stadi. Per questi ultimi c'è tanta burocrazia con cui fare i conti ma se la volontà delle società c'è alla fine lo faranno, come Commisso che prima o poi troverà il posto è le condizioni giuste. Questa emergenza ha messo in luce che oltre ai diritti TV non ci sono introiti e soprattutto quello che viene incassato poi non si investe nel patrimoniale ma in ingaggi, operazioni esterno su estero e così via. Leghe di altri paesi invece sono stati più previdenti in questo".

