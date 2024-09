SABIRI, Oggi nuovo contatto per trasferirsi negli Emirati

Fonte: Lu.Magis.

Negli Emirati Arabi il calciomercato non è ancora chiuso e dunque sono possibili operazioni in entrata fino al 1 ottobre. Per Abdelhamid Sabiri, ormai ai margini della Fiorentina e mai reintegrato in gruppo nonostante l'inserimento nella lista della Serie A, resiste dunque la possibilità di un trasferimento negli Emirati Arabi ancora per due giorni. E proprio oggi potrebbe esserci il contatto decisivo per trovare l'accordo, con l'Ajman che è la squadra maggiormente interessata all'ex Samp. Altrimenti la Fiorentina dovrà decidere se lasciarlo fuori rosa o reintegrarlo.