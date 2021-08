ROMA, La situazione della prima avversaria dei viola

Il 22 agosto si avvicina sempre più in fretta, ormai manca solo una settimana e la Fiorentina si ritroverà ad affrontare all’Olimpico la Roma di Josè Mourinho. I giallorossi arrivano da un mercato abbastanza attivo. Sono stati presi Rui Patricio dal Wolverhampton, Vina dal Palmeiras e Shomurodov per una spesa totale (bonus compresi) di circa 44 milioni. Negli ultimi giorni, inoltre, si sono intensificati i contatti per Abraham del Chelsea, mentre proseguono le trattative per arrivare a Xhaka e Zakaria. Nove le amichevoli estive disputate dai giallorossi dal 15 luglio al 14 agosto. Da sottolineare le vittorie contro Montecatini, Ternana, Triestina, Debrecen Belenenses e Raja Casablanca. Si registrano una sconfitta con il Betis Siviglia e un pareggio nella tumultuosa gara contro il Porto. Diverse gare, insomma, per testare la condizione fisica della squadra e permettere allo Special One di fare le giuste scelte per arrivare preparati proprio contro i viola alla prima di campionato. Prima però, il 19, la Roma sarà impegnata in Conference League, in trasferta contro i turchi del Trabzonspor.