Roma-Fiorentina 4-0, Viola surclassati all'Olimpico. Rivivi il live di Firenzeviola
22.42 - Con la partita termina qui la diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.
22.40 - La Fiorentina non scende mai in campo all'Olimpico e torna a casa con un sonoro 4-0 inflitto dalla Roma lanciata in zona Champions. Reti di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli.
90' +3' - FINISCE QUI! La Fiorentina viene travolta dalla Roma all'Olimpico, l'unica buona notizia è che la Cremonese è sempre a -9.
90' +2' - Giallo per Cristante.
90' - Assegnati 2 minuti di recupero.
90' - Tiro di Dybala dalla distanza che non impensierisce De Gea, che blocca facilmente.
85' - Due occasioni per la Roma, la prima fermata da Dodo la seconda termina sul fondo con un cross rasoterra di Celik.
83' - Doppio cambio nella Roma: fuori Malen e Hermoso, dentro Robinio Vaz e ZIolkowski.
78' - Squadre un po' spaccate in due, questa partita ormai ha poco da dire.
75' - Doppio cambio anche per la Fiorentina: dentro Fazzini e Fabbian, fuori Brescianini e Fagioli.
72' - Doppio cambio nella Roma: fuori Mancini e Soulé, dentro Ghilardi e Dybala.
68' - Su punizione va El Shaarawy che colpisce però la barriera.
67' - Il VAR ha controllato la posizione della leggera spinta confermando il fallo fuori area.
67' - Giallo per Parisi che protesta dopo un fallo inventato dall'arbitro al limite dell'area.
65' - Chiusura provvidenziale di Wesley su Dodo, cercato in area da Fagioli.
63' - Cambio nella Roma: dentro El Shaarawy al posto di Koné.
58' - Niente, la Fiorentina proprio non ce la fa. Gosens allontana male, Malen dalla sinistra pennella con l'esterno e Pisilli salta tutto solo a centro area: palla che bacia il palo e finisce in rete- 4-0 all'Olimpico, partita definitivamente chiusa.
58' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO PISILLI.
57' - Gosens spreca un buon contropiede sbagliando il passaggio in profondità per Braschi, che almeno a differenza di Gudmundsson è una presenza in attacco.
54' - È un'altra Fiorentina comunque in questo secondo tempo, Dodo spaventa la Roma un paio di volte sulla destra.
52' - Miracolo di De Gea su Malen! L'attaccante parte e si insinua fino al limite dell'area prima di calciare: doppia deviazione ma nonostante questo il portiere viola ci mette i guantoni e alza sulla traversa.
48' - Sugli sviluppi dell'azione calcia anche Solomon ma Svilar è attento e para.
47' - Palo di Braschi! Al primo pallone toccato in Serie A, il classe 2006 calcia dal limite dell'area sul primo palo ma trova il legno a negargli la gioia del gol.
45' - Si riparte con tre cambi nella Fiorentina: dentro Comuzzo, Parisi e Braschi, fuori Pongracic, Gudmundsson e Harrison.
--- INTERVALLO ---
45' +1' - FINE PRIMO TEMPO! Disastro viola all'Olimpico, si va negli spogliatoi sul 3-0 per la Roma.
45' - Assegnato 1 minuto di recupero.
44' - Ci prova Fagioli con una botta al volo da fuori area che per poco non serve Ndour, ma Wesley devia.
43' - Stavolta il cross di Gosens è in area, ma Mancini copre attentamente.
42' - Azione offensiva della Fiorentina con Dodo che però in area non si capisce come crossa direttamente fuori. Ma almeno si è rivista la Fiorentina in area avversaria.
39' - Gioco fermo per un colpo preso da Koné forse sulla prima azione a centrocampo della Fiorentina da diversi minuti.
36' - De Gea salva su Malen! Pongracic lascia due metri di spazio all'attaccante che dalla sinistra prova il tiro a giro, stavolta De Gea ci mette i guanti.
34' - Fagioli lascia passare Koné in area sulla destra, il centrocampista della Roma entra in area e trova l'inserimento di Hermoso che segna il 3-0 e chiude la partita dopo poco più di mezz'ora.
34' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO HERMOSO.
33' - De Gea attento in uscita salva su un lancio per Malen, lasciato in uno contro uno con Pongracic.
31' - Possesso palla prolungato della Roma che si chiude con un lancio sbagliato da Cristante. Ma c'è una sola squadra in campo.
27' - Pongracic mura Malen in area, su una conclusione da posizione defilata.
25' - GIallo per Pongracic, scherzato da Malen in ripartenza e costretto al fallo.
21' - Roma in completo controllo della gara, Fiorentina annichilita dai due gol subiti negli ultimi minuti.
17' - La Fiorentina è scomparsa e concede una ripartenza letale alla Roma, con Soulé che in area trova Hermoso: tocco per Wesley che trova l'angolino sul quale De Gea non può nulla. 2-0 Roma all'Olimpico.
17' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO WESLEY.
13' - Mancini segna di testa su calcio d'angolo, anticipando tutti sul primo palo e infilando in rete il vantaggio.
13' - GOL DELLA ROMA. HA SEGNATO MANCINI.
12' - Traversa di Malen! Gudmundsson sbaglia un controllo in contropiede, dall'altra parte l'attaccante della Roma punta Pongracic che inspiegabilmente lo lascia entrare in area e solo una deviazione di Ranieri salva i viola. Prima grande occasione del match.
10' - Ancora nessuna occasione dalle due parti, anche se la Roma sta alzando i giri del motore.
8' - Aggressiva in questo inizio la Fiorentina, mentre la Roma appare più contratta. È la squadra di Vanoli ad avere il pallino del gioco.
4' - Nulla di fatto dal corner, allontanato dai giallorossi.
3' - Subito pericolosa la Fiorentina con un cross dalla destra salvato in corner dalla difesa della Roma.
0' - VIA! SI PARTE ALL'OLIMPICO!
Roma e Fiorentina scendono in campo alle 20.45 per chiudere la 35esima giornata di Serie A. Una partita che all'Olimpico mette in palio punti importanti soprattutto per la Roma che cerca un posto nella prossima Champions League, mentre la Fiorentina con una vittoria sarebbe di fatto salva. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni del match:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini
Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison, Brescianini, Ndour, Solomon; Gudmundsson. Allenatore: Paolo Vanoli
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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