ROM-FIO, Viola ko alla prima: all'Olimpico è 3-1

Inizia con una sconfitta per 3-1 sul campo della Roma il campionato della Fiorentina, la cui partita tuttavia è stata fortemente condizionata da un cartellino rosso rimediato da Dragowski al 16’ che ha stravolto le logiche tattiche dell’incontro. Poco dopo l’espulsione del polacco è infatti arrivato 1-0 dei giallorossi con Mkhtaryan, al termine di un’azione in cui Vlahovic ha perso un pallone sanguinoso e che Milenkovic si è fatto sfuggire Abraham (il migliore della partita) che ha servito l’assist per l’armeno.

La Viola non si è scomposta e dopo due buone chances da rete in chiusura di primo tempo (Bonaventura e Maleh) è entrata convinta in campo nella ripresa, trovando il meritato 1-1 con Milenkovic al 60’ (poco prima era stato espulso Zaniolo per un secondo giallo). La Fiorentina tuttavia poco dopo ha perso un pallone sanguinoso sul quale si è avventato ancora una volta Abraham che dalla destra ha messo in mezzo per Veretout che sul filo del fuorigioco ha fatto 2-1. Lo stesso francese si è ripetuto poi all’80’ sfruttando un bel passaggio filtrante di Shomurodov.

Una Fiorentina, dunque, bella a metà: capace di pressare, fare bel gioco, creare tante occasioni da gol come vuole il suo allenatore ma anche molto sfortunata in avvio di gara (alcune scelte arbitrali non hanno convinto) e poco matura nel gestire il meritato pareggio arrivato attorno all’ora di gioco. Segnali incoraggianti, nonostante un brutto ko in avvio di stagione, ci sono tutti e grazie agli ultimi innesti di mercato la squadra non può che migliorare.