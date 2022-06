RIPARTIRE DALLE CERTEZZE: SUGLI ESTERNI POCHI DUBBI

Se durante l'ultimo mercato invernale la Fiorentina è stata portata, per una serie di circostanze, a essere quasi obbligata a dover prendere un'ala offensiva che colmasse le lacune presentatesi nella prima parte di stagione, adesso una delle poche certezze di questa squadra si trova proprio negli esterni d'attacco. Con Nico Gonzalez, Ikone, Sottil e una possibile permanenza di Saponara (spesso impiegato nel tridente offensivo come esterno), le fasce d'attacco sarebbero coperte. C'è da capire se Italiano chiederà qualcosa in più alla società, ma al momento i problemi da risolvere sono ben altri.

Le priorità di mercato infatti al momento sembrano essere totalmente in altre zone di campo, a partire dal portiere, poi un centravanti, fino al regista. Ne consegue il fatto che Vincenzo Italiano ripartirà proprio da quegli esterni ai quali durante l'anno scorso ha chiesto sempre qualcosa in più, con la consapevolezza di poter proseguire un percorso di crescita con Nico Gonzalez, probabilmente alla stagione della consacrazione, e con Jonathan Ikoné, sul quale ha svolto un preciso lavoro di inserimento in questi ultimi mesi di campionato proprio in virtù della stagione in avvenire.

È inevitabile che ripartendo da questa certezza, dopo il periodo di ambientamento ormai superato, le aspettative siano più alte. La questione legata alle eventuali riserve però potrebbero far nascere nuovi scenari. Nel caso in cui Saponara non rinnovasse (anche se sul rinnovo pende un accordo verbale) allora resterebbe una casella vuota da colmare. A ogni modo non è da escludere che la Fiorentina non possa cercare un quinto profilo pronto ed esperto, alla Joao Pedro per intendersi, un jolly che alll'evenienza possa ricoprire quasi tutti i ruoli d'attacco in caso di urgenza durante la stagione.