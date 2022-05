SAPONARA, Per il rinnovo c'è un accordo verbale

Riccardo Saponara evidentemente soddisfatto ha parlato così a Sky Sport dopo la vittoria contro la Juventus: "Per me è il traguardo più importante da protagonsita. Quello che abbiamo provato stasera è indescrivibile, eravamo un po' preoccupati dopo le ultime prestazioni ma ci siamo sempre rialzati. Abbiamo fatto un'annata incredibile e abbiamo messo la ciliegina sulla torta di un campionato dal quale più di così non potevamo desiderare. Con Italiano c'è un rapporto speciale, nel mio ultimo anno di contratto alla Fiorentina ho avuto la fortuna di rincontrarlo. Mi ha dato fiducia e sa che può contare di me in tutte le situazioni, c'è un bel rapporto che penso giovi ad entrambi. La maglietta? Le ha fatte Cristiano per tutti. Non serve una maglietta per sapere quanto siamo legati a Davide, è un ricordo che sarà con noi per tutta la vita".

Rinnovo?

"Ne parleremo nei prossimi giorni: c'è un accordo verbale e un'intesa d'intenti. Ne parleremo con calma ma sono sicuro che troveremo un accordo".