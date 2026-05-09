Rifinitura pre Genoa, obiettivo salvezza: Fiorentina, il programma di oggi

Rifinitura pre Genoa, obiettivo salvezza: Fiorentina, il programma di oggiFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:00Notizie di FV
di Redazione FV

Giornata di vigilia in casa Fiorentina. La squadra di Vanoli si prepara all'imminente gara contro il Genoa, valida per la 36a giornata di campionato nonché la penultima in casa, con l'obiettivo di conquistare almeno un punto che vorrebbe dire salvezza matematica. Una gara comunque non facile che De Gea e compagni finiranno di preparare oggi pomeriggio, con la consueta rifinitura in programma al Viola Park.