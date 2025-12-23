Caressa: "Se Kean e Gudmundsson sono quelli di domenica salvano la Fiorentina da soli"

vedi letture

Nel consueto punto di inizio settimana sul suo canale YouTube, il giornalista di SkySport Fabio Caressa ha parlato così di Fiorentina-Udinese, gara vinta per 5-1 dai viola, e di Fabio Paratici, che a breve dovrebbe diventare la nuova figura mercato del club di Rocco Commisso: "La Fiorentina ha vinto e convinto, mi ha colpito però anche l'atteggiamento dell'Udinese, un po' remissivo. Ora la Fiorentina deve fare punti, tanti, e rimontare tante squadre, ma questa vittoria è una boccata d'ossigeno,ì, così come lo sono i gol di Gudmundsson e Kean. Se questi due giocatori iniziano a segnare salvano la Fiorentina da soli.

E su Paratici dico che Se arriva lui qualcosa cambierà, possibile anche qualche pezzo importante, in modo da rifondare la squadra. La sua è una bella scommessa, vede le potenzialità del progetto a quanto pare. Sa che lavorando bene si può fare il salto di qualità. Quest'anno no, è impossibile farlo ormai. Finalmente abbiamo visto la differenza tra la Fiorentina e le squadre che devono lottare per salvarsi".