Caressa: "Se Kean e Gudmundsson sono quelli di domenica salvano la Fiorentina da soli"
Oggi alle 22:20
di Redazione FV

Nel consueto punto di inizio settimana sul suo canale YouTube, il giornalista di SkySport Fabio Caressa ha parlato così di Fiorentina-Udinese, gara vinta per 5-1 dai viola, e di Fabio Paratici, che a breve dovrebbe diventare la nuova figura mercato del club di Rocco Commisso: "La Fiorentina ha vinto e convinto, mi ha colpito però anche l'atteggiamento dell'Udinese, un po' remissivo. Ora la Fiorentina deve fare punti, tanti, e rimontare tante squadre, ma questa vittoria è una boccata d'ossigeno,ì, così come lo sono i gol di Gudmundsson e Kean. Se questi due giocatori iniziano a segnare salvano la Fiorentina da soli. 

E su Paratici dico che Se arriva lui qualcosa cambierà, possibile anche qualche pezzo importante, in modo da rifondare la squadra. La sua è una bella scommessa, vede le potenzialità del progetto a quanto pare. Sa che lavorando bene si può fare il salto di qualità. Quest'anno no, è impossibile farlo ormai. Finalmente abbiamo visto la differenza tra la Fiorentina e le squadre che devono lottare per salvarsi".