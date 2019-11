RIBERY ENTRA SUBITO NELLA PARTE, BENE BOA E GHEZZAL. VLAHOVIC-ZURKOWSKI COSÌ COSÌ

TERRACCIANO un paio di parate nel primo tempo e tanta ordinaria amministrazione. Nell'unica occasione di pericolo è l'attaccante avversario a non approfittare. Nel finale subisce la rete che sporca il suo score. 6

VENUTI Ottima prova a destra, sia in fase difensiva che di spinta e un assist delizioso per Boateng. Nella ripresa passa a sinistra e indossa anche la fascia ma il ritmo cala per tutti. 7

(33' st PIEROZZI N. sv)

RASMUSSEN Non è la partita adatta per giudicare la difesa visto che l'Entella non riesce a salire quasi mai 6

(45' st KUKOVEC sv)

CECCHERINI Idem, vedi Rasmussen. Il giocatore aspetta la sua occasione ma non è certo una partita per farsi vedere. Sia lui che il compagno di reparto comunque non sbagliano nulla, sui calci d'angolo a favore prova anche ad andare a saltare. 6

(45' st CHITI sv)

DALBERT Buona prestazione in entrambe le fasi, di ordinaria amministrazione però. Poi esce visto che è l'unico titolare di Cagliari ad aver giocato dall'inizio. 6

(1' st LIROLA Entra bene ma l'unico pericolo vero e proprio viene proprio dalla sua parte. Si riscatta subito con il gol al 27'. 6 strappato)

GHEZZAL Molto attivo sulla fascia destra dove rientra spesso a dare una mano, è lui a sbloccare la gara dopo quattro minuti con un sinistro a giro e a firmare il 4-0. Alterna buone cose ad errori ma la risposta è buona. Considerando l'avversario è la doppietta 6,5/7

(41' st SIMONTI)

ZURKOWSKI Corre molto ma non sempre in modo utile poi scompare, nella ripresa migliora, passa anche il pallone per il quarto gol ma per chi si deve far vedere è forse poco 5.5

(41' st DUTU sv)

CRISTOFORO In mezzo al campo fa un buon lavoro, dà ordine senza strafare e rimanendo più arretrato rispetto agli altri due. D'altronde a Verona mancano due titolari a centrocampo e il vice Badelj sara lui, oggi doveva giocarsi le sue carte anche se qualche pallone perso c'è stato 6

(33' st FIORINI Perde un pallone davanti alla difesa che l'Entella trasforma in gol con Manuel De Luca. 5.5 per l'errore ma 6 di incoraggiamento)

BENASSI si prende la soddisfazione del gol, facendosi trovare al posto giusto sull'assist di Boateng, in una buona prova 6.5

(15' st EYSSERIC Prova a dialogare con i compagni prendendosi anche qualche licenza di troppo come il tacco. Qualche buona apertura si vede ma anche per lui è troppo poco visto che tra i cambi è lui a dover fare la differenza. 5.5)

BOATENG Rifinitore ispirato e gol. Confeziona un assist perfetto per il 2-0 di Benassi. Bella anche l'apertura per Ribery che il francese non sfrutta al meglio. Poi al 33' mette dentro anche una palla con l'aiuto di Borra. Magari sempre così 7

(1' st VLAHOVIC Non entra benissimo in partita perché resta troppo fermo e nessuno lo serve. Poi ci si mette anche il palo finale 5.5)

RIBERY Grande lavoro in occasione del primo e del quinto gol, rientra a cercare palla quando la squadra non sale. Toscano non riesce a tenerlo e quando s'invola palla al piede la differenza si vede e scattano subito gli applausi anche se in fondo non è il miglior Ribery. 7

(32' st THEREAU Pochi minuti ma un pallone d'oro sprecato a porta vuota per passarlo a...nessuno 5)