RIBERY AL CS: "GUARDO UN PO' DI CASE, POI VADO A MONACO"

Avvistato FR7 all'entrata del Centro Sportivo della Fiorentina, dove sabato è prevista la ripresa dei lavori, con il primo raduno dei calciatori viola per il round di controlli vari e le prime attività. Un dubbio riguarda la presenza sin dal primo istante di Franck Ribery o meno, visto che l'asso francese potrebbe saltare i primi giorni, come confermato da lui stesso all'entrata del centro di allenamento. All'esterno della struttura, parlando con alcune persone che l'attendevano, l'ex Bayern ha fatto capire che vedrà qualche casa prima di tornare però in direzione Monaco di Baviera, dove andrà a riprendere la sua famiglia, come anticipato negli scorsi giorni dal TGR Rai Toscana. Non è da escludere quindi qualche giorno di ritardo nell'inizio della preparazione anche se, quasi certamente, il tutto è stato concordato con la società.