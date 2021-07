REGISTA CERCASI: TRA DORSCH E SENSI, LO STATO DELL'ARTE

Ormai non è un mistero, la Fiorentina è alla ricerca di un regista di centrocampo che possa essere il fulcro della manovra viola. Uno alla Jorginho, per restare nell'attualità per stretta, oppure uno come Ricci che nello Spezia di Italiano era la colonna portante.

Un regista possibilmente giovane, è l'altra indicazione del mercato viola. Ecco perché Dorsch, Sensi e Torreira sono gli obiettivi principali. Un profilo come quello dell'uruguagio può tornare utile, ma magari più in là nel mercato: l'agente vorrebbe riportarlo in Italia, su di lui però c'è la corte del Boca Juniors.

Quella per Dorsch è una trattativa in salita, visto che piace a mezza Europa e che - come riporta TMW - è l'Augsburg il club più vicino a mettere a segno il colpo. La tentazione di tornare nel suo paese, per il classe '98 tedesco, con tutta probabilità vincerà sulla possibilità di giocare in Serie A. Così Sensi diventa un obiettivo più diretto, anche se gli ostacoli non mancano neanche qui: il centrocampista dovrà essere valutato dal nuovo tecnico dell'Inter Inzaghi, che però ha già espresso parere positivo sulla permanenza in nerazzurro del centrocampista ex Sassuolo. E anche lui vorrebbe continuare a Milano. Una trattativa tutt'altro che semplice dunque.

Il mercato comunque è lungo e certo alla Fiorentina non hanno fretta. Anche perché Italiano vorrà vedere da vicino i suoi centrocampisti a disposizioni e soprattutto Amrabat e Pulgar, per capire se puntare su di loro nel ruolo di regista. Questo non vuol dire che la Fiorentina non continui a guardarsi intorno alla ricerca del prossimo Pizarro.