Real Betis, poi Venezia: le ultime sui tifosi in vista delle due sfide

Si prospettano giornate infuocate per i tifosi della Fiorentina, già reduci dalle trasferte di Siviglia e di Roma. Per il ritorno della semifinale di Conference League al Franchi è già stato annunciato il sold-out, con 22mila presenze di tifosi gigliati e poco più di mille spagnoli in arrivo invece da Siviglia. Vista la possibile tensione, la Prefettura ha previsto inoltre dei provvedimenti a partire dalla giornata di domani, che saranno poi rinforzati giovedì in vista del match. Domani in ogni caso la Curva Fiesole ha chiamato a raccolta i tifosi viola con ritrovo alle 18:30 in piazza Maratona allo stadio per dare la spinta ai propri giocatori.

Niente Venezia?

Nonostante fossero già state condivise le informazioni su come acquistare i biglietti per il settore ospiti della prossima partita di campionato a Venezia invece, in giornata è emersa la possibilità che non sia consentita la trasferta ai tifosi della Fiorentina. Si attende la decisione del Gos che potrebbe chiudere un'altra volta - sarebbe la terza in stagione - alla possibilità che i supporters gigliati non abbiano la possibilità di seguire la propria squadra in laguna.