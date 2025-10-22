Rassegna stampa, queste le prime pagine dei quotidiani in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 22 ottobre 2025.
FirenzeViolaFiorentina Femminile: Pazza vittoria col Milan ma la difesa rimane un problema. Nazionali; chi va e chi rimane. Primavera prima vittoria stagionale in Coppa Italia
Le autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spallettidi Lorenzo Di Benedetto
FirenzeViolaUn attacco da 92,7 milioni. Ma in campionato è arrivato solo un gol. Non accadeva da 34 anni
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
