Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani in edicola oggi
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi, martedì 12 agosto 2025.
Addio esterno alto, arriverà un laterale a tutta fascia: Zortea candidato ideale. Il ‘no’ di Beltran blocca il vice Kean (per ora). Shpendi pista fredda. Evitare tentazioni su Comuzzo, è un simbolo di crescitadi Angelo Giorgetti
Mario TeneraniGrazie Pioli, il gioco è tornato a Firenze. C'è già una cifra, Fiorentina riconoscibile. L'allenatore è stato chiaro: accontentatelo. Ioannidis davanti, in difesa c'è fermento... Fagioli cresce, se gira lui i viola volano
Tommaso LoretoDall’Inghilterra torna una buona Fiorentina, ora tocca a squadra e società "alzare il livello" come ha detto Pioli. Serve un’altra punta e tra rinnovi e uscite occhio al Milan su Comuzzo
Pietro LazzeriniI soliti esuberi ritardano gli ultimi colpi da Champions. L'acquisto di una punta si intreccia col futuro di Kean. Comuzzo un assegno che nessuno vorrebbe incassare ma che tiene in ansia la Fiorentina. Al via i giorni di Pradè
